Масовий удар по Україні: 28 ракет запущено у різних напрямках

09:35 15 серпня Київ, Україна

Близько 4.00 15 серпня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Усього зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів.



Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.



Внаслідок протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".



Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.



Про наслідки ракетного удару, руйнування та постраждалих повідомлять місцеві військові адміністрації.