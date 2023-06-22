Масові випадки мародерства: окупаційна влада росії перевіряє кадирівців

12:55 22 червня Київ, Україна

Окупаційна влада росії розпочала перевірки щодо кадирівців через масові випадки мародерства. Інформацію про це поширив Центр національного спротиву.



Представники російської сторони сформували спеціальну комісію, яка займається розслідуванням та перевіркою масштабних проявів мародерства з боку кадирівських підрозділів як на східній окупованій території, так і на кордоні з Україною.



Керівництво комісії покладено на генерал-лейтенанта Володимира Кочеткова. Вона проводить аналіз та розбір справ, пов'язаних з актами мародерства, що здійснюються підрозділами "Ахмат", які відомі своїми діями, що порушують права та пригнічують місцеве населення як на тимчасово окупованих територіях, так і в Білгородській області.



Зазначається, що ця перевірка розпочалася лише після надходження скарг від населення російської федерації, тоді як скарги, які надходять від українців на ситуацію на східній окупованій території, ігнорувалися, що свідчить про негативне ставлення російської влади до українського населення.