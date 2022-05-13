Масовка не допомогла: Чорновіл вручили підозру в навмисному вбивстві

19:04 15 грудня Київ, Україна

Екснардепку Тетяну Чорновіл звинувачують в умисному вбивстві, яке сталося під час нападу на офіс "Партії регіонів".





Під час перерви у Верховній Раді народні депутати від "Європейської солідарності" влаштували під стінами Державного бюро розслідувань акцію на підтримку Тетяни Чорновіл, яку сьогодні викликали на допит для вручення звинувачення щодо подій 2013 року.



Так, підтримати Чорновіл під ДБР прибули експрезидент Петро



Під час виступу перед учасниками мітингу Порошенко заявив, що справа проти Чорновіл ініційована з метою не допустити її в Раду, тому що вона балотується в парламент від "Євросолідарності" (мабуть, Порошенко переплутав Чорновіл з Марусею Звіробій, адже балотується саме остання) і назвав її символом України.



Так, підтримати Чорновіл під ДБР прибули експрезидент Петро Порошенко , нардепи від "Євросолідарності" Володимир В'ятрович, Ірина Федина, Володимир Ар'єв, Артур Герасимов і навіть Олександр Турчинов.Під час виступу перед учасниками мітингу Порошенко заявив, що справа проти Чорновіл ініційована з метою не допустити її в Раду, тому що вона балотується в парламент від "Євросолідарності" (мабуть, Порошенко переплутав Чорновіл з Марусею Звіробій, адже балотується саме остання) і назвав її символом України.

Мітингувальники кричать "Ганьба!".

Незважаючи на масовку на чолі з Порошенком, Тетяні Чорновіл все-таки вручили обвинувальний акт, в якому її звинувачують в умисному вбивстві. Відповідний пост вона опублікувала в Facebook ввечері, 15 грудня.