Масовані обстріли України - тактика нового командувача військами росії сергія суровікіна

13:00 10 жовтня Київ, Україна

Український військовий експерт Роман Світан заявив, що сьогоднішня масована атака по Україні - тактика нового командувача військ росії сергія суровікіна.



За його словами, суровікін використовує перевірену технологію, яку вже застосовував у Сирії.

«Саме такі дії авіації [в Алеппо] йому сподобалися, тому що більше він робити нічого не може. Суровікін використовує авіацію як палицю», - сказав Світан.

Крім того, суровікін вирішив розкрити недоторканний запас ракет.

«На цей запас росіяни вийшли ще влітку — це 10% від їхньої загальної кількості.. Він розкриває НЗ, тому ми бачимо весь спектр ракет, які працюють по Україні», - розповів військовий експерт.

Бомбардування мирного населення - свідома стратегія путіна. Саме ця ініціатива була сприйнята путіним позитивно. Він спеціально поставив суровікіна, щоб той переходив цю межу, упевнений Світан.



Ранкові обстріли України — це лише початок, на думку експерта.

«Друга хвиля піде вже не по мирному населенню, а по інфраструктурних та військових об'єктах. На неї треба чекати, це ще не останній удар», - заявив Світан.

Нагадаємо, у росії призначили генерала армії сергія суровікіна командувачем об'єднаного угрупування в зоні так званої «спеціальної військової операції» в Україні.

Він «прославився» ще під час путчу ДКНС і став героєм росії за операцію в Сирії.

🔻У 1991 році капітан суровікін командував батальйоном 2-ї гвардійської таманської мотострілецької дивізії, яка брала участь у «наведенні конституційного ладу в москві» за наказом ДКНС. Під час протестів було вбито трьох активістів: Дмитра Комара, Іллю Кричевського та Володимира Усова. За твердженням очевидця, суровікін вистрілив у лоб першому загиблому. Капітан 7 місяців провів у «матроській тиші», але незабаром Борис Єльцин особисто розпорядився звільнити суровікіна.

🔻У вересні 1995 року суровікін, будучи слухачем Військової академії імені Фрунзе, був визнаний військовим судом винним у торгівлі зброєю, отримав умовний термін.

🔻У березні 2004 року на нього надійшла скарга за побиття офіцера. Після публічної суперечки із суровікіним застрелився його заступник, андрій штакал. В обох випадках доказів провини комдива не знайшли.

🔻У книзі «Міжнародний трибунал для Чечні» зазначено, що суровікін, імовірно, відповідає за численні військові злочини.

🔻У 2012 році путін призначив уже генерал-лейтенанта суровікіна начальником штабу - першим заступником командувача східним військовим округом.

🔻У 2014 році сергій суровікін працював у Ростовській області, де керував відправкою на південний схід України підпорядкованих йому танкових частин. Так, в АТО з'явилися «бурятські танкісти».

🔻Також суровікін двічі, в 2017 і в 2019, командував угрупуванням росії в Сирії. За цей час він отримав підвищення по службі та зірку «героя росії».

🔻У доповіді Human Rights Watch «Все життя в Ідлібі — мішень» було зафіксовано руйнування цивільних об'єктів та житлових районів, де не було військових цілей. Ймовірно, їх бомбили, щоб змусити піти мешканців, полегшивши уряду повернення цієї території під свій контроль.