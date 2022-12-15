Масовані обстріли з боку росії не слід прив'язувати до святкових дат - ГУР

19:11 15 грудня Київ, Україна

У контексті ймовірних масованих атак з боку росії прив'язуватися до святкових дат не варто, оскільки вони відбувалися як під час важливих міжнародних подій, так і в інші дні.

"Ми знаємо, чого очікувати від росії, терористичної держави, але в цій ситуації прив'язуватися до календаря святкових дат ми не будемо. Тому що ця імперія зла має свою логіку. Ми бачимо, що удари можуть бути пов'язані з датами або подіями, наприклад, засідання ООН, можуть бути по понеділках, середах або четвергах, а можуть бути не пов'язані, а обрані за якоюсь іншою логікою, зокрема, військовою чи внутрішньополітичною на території росії", - розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що ні російський президент, ні військові не приховують наміру атакувати надалі українську енергетичну систему.