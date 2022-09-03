Масштаби втрат росіян значно зросли - Генштаб

10:13 03 вересня Київ, Україна

З початку російського вторгнення на територію України 24 лютого та по 3 вересня загальні втрати особового складу окупаційних військ орієнтовно склали 49 050 осіб (+350 за добу).. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у суботу.

Крім того, були знищені:

2034 (+25) танків

4403 (+37) бойових броньованих машин

1134 (+8) артилерійських систем

293 (+4) реактивних систем залпового вогню

153 (+0) засоби ППО

235 (+1) літака

205 (+0) вертольотів

864 (+11) БПЛА оперативно-тактичного рівня

203 (+5) крилатих ракет

15 (+0) кораблів/катерів

3268 (+21) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

105 (+0) одиниць спеціальної техніки

Зазначається, що вчора найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Раніше стало відомо, що ЗСУ відбили атаки на шість населених пунктів. При цьому авіація сил оборони здійснила понад 40 бойових вильотів для підтримки дій наземних угруповань.

Також повідомлялося, що сьогодні вночі ЗСУ збили усі п'ять ракет, які летіли на Дніпро.