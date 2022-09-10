Масштаби та швидкість контрнаступу ЗСУ високо оцінили в ISW

10:39 10 вересня Київ, Україна

Українські військові під час контрнаступу на Харківщині повернули близько 2 500 квадратних кілометрів. Про це у зведенні за підсумками 9 вересня повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

Зазначається, що українські сили, ймовірно, зачищають осередки дезорганізованих російських військ, які опинилися в зоні швидкого наступу українських військ на Куп'янськ, Ізюм та Оскол.

На думку ISW, українські військові можуть зруйнувати російські позиції навколо Ізюма, якщо вони переріжуть російські наземні лінії зв'язку на північ та південь від Ізюму.

9 вересня українські війська продовжували наступ на Куп'янськ та Ізюм та вживають заходів щодо ізоляції російського ізюмського угруповання військ. Якщо українцям вдасться відрізати російські наземні лінії зв'язку, вони матимуть можливість створити котел навколо Ізюму та обрушити більшу частину російських позицій на північному сході України.

Тим часом Кремль перекидає ресурси на лінію Харків-Ізюм, намагаючись зупинити український контрнаступ, водночас відмовляється публічно говорити про успіхи України в Харківській області.

ISW зазначає, що контрнаступ ЗСУ, ймовірно, спонукав президента Росії Володимира Путіна скликати 9 вересня зустріч з вищими російськими силовиками та політичними діячами. Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не коментуватиме "ситуацію навколо Балаклії та інші події в зоні "спецоперації".

Також повідомляється, що контрнаступ у Херсонській області триває одночасно з операціями на лінії Харків-Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати російські понтонні та поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу, що може виглядати так, ніби українські сили не просуваються.

Нагадаємо, напередодні увечері президент Володимир Зеленський повідомив, що на Харківщині під контроль України повернулися понад 30 населених пунктів.