Масштабні навчання пройдуть на українсько-білоруському кордоні

21:18 17 листопад Київ, Україна

Політика, яку веде Олександр Лукашенко за підтримки Кремля, викликає обґрунтовану тривогу в усіх країнах, що межують з Білоруссю. Напружена ситуація на кордоні України та Білорусі, викликана міграційною кризою, яка схвилювала всю Європу, змушує український уряд провести там найближчим часом великі військові навчання із залученням силових структур, територіальної оборони та громадських формувань. Проводяться роботи щодо зміцнення кордону у місцях можливого прориву з боку Білорусі.

Як розповів голова Нацполіції Ігор Клименко, на екстрений випадок виникнення загрози прориву кордону нелегальними мігрантами, представники силовиків та місцевої влади Рівненщини готові до взаємодії. Розроблено спеціальні інструкції та заходи як для місцевих громад, так і для працівників поліції.

Все населення прикордонних районів попереджено про те, що у разі виявлення невідомих людей у їхньому населеному пункті необхідно терміново повідомляти поліцію для проведення перевірки документів та уточнення мети знаходження підозрілих осіб на території України.

Раніше виявлені 10 дільниць можливого підходу нелегалів до кордону взято під особливий контроль.