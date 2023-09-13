Масштабні перевірки на ТОТ Запоріжжя після низької явки на "виборах" - ЦНС

08:49 13 вересня Київ, Україна

Низька явка на "виборах" окупантів спричинила масштабну перевірку місцевого населення на тимчасово окупованих російськими військами територіях Запоріжжя.



Про це повідомляє Центр національного спротиву у вівторок, 12 вересня.

"Місцеве населення у тимчасово окупованій Запорізькій області практично повністю проігнорувало так звані "вибори", проведені російськими органами влади. Це спричинило масштабну перевірку, організовану окупантами", - наголошується в повідомленні ЦНС

Згідно з повідомленням, окупаційна адміністрація заявила про 68% явку на псевдовиборах, але фактична явка виборців на окупованих територіях виявилася значно нижчою.

"Незважаючи на тривалість "голосування" протягом 11 днів, місцеве населення виявило мінімальний інтерес до цього процесу, організованого силами кремля", - наголошують у Центрі національного спротиву.

Також повідомляється, що окупаційна адміністрація проводить перевірку серед бюджетників, які не брали участі у "виборах". Російська влада вимагає надати списки всіх осіб, які перебували на лікарняному або у відпустці під час проведення так званих "виборів", підозрюючи місцевих жителів у саботажі.