Масштабні перевірки на ТОТ Запоріжжя після низької явки на "виборах" - ЦНС

Низька явка на "виборах" окупантів спричинила масштабну перевірку місцевого населення на тимчасово окупованих російськими військами територіях Запоріжжя.
Про це повідомляє Центр національного спротиву у вівторок, 12 вересня.
Про це повідомляє Центр національного спротиву у вівторок, 12 вересня.
Згідно з повідомленням, окупаційна адміністрація заявила про 68% явку на псевдовиборах, але фактична явка виборців на окупованих територіях виявилася значно нижчою.
Також повідомляється, що окупаційна адміністрація проводить перевірку серед бюджетників, які не брали участі у "виборах". Російська влада вимагає надати списки всіх осіб, які перебували на лікарняному або у відпустці під час проведення так званих "виборів", підозрюючи місцевих жителів у саботажі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі