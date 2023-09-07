Маск відключив Starlink біля узбережжя Криму, щоб запобігти українській атаці - CNN

Ілон Маск вів таємні операції з відключення мережі супутникового зв'язку Starlink поблизу узбережжя Криму минулого року, щоб запобігти можливій українській атаці на російський військово-морський флот.
Про це говориться в новій біографії Маска, написаній Вальтером Айзексоном, автором відомих біографій Стіва Джобса та Альберта Ейнштейна, за інформацією CNN.
У книзі представлені нові аспекти особистості Маска та розповідається про те, як його страх перед можливістю розгоряння ширшого конфлікту призвів до ухвалення рішення відхилити запити України на використання системи Starlink для можливої атаки на російські військові об'єкти у Криму.
Згідно з книгою, Маск наказав своїм інженерам таємно вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу кримського узбережжя, щоб запобігти секретній операції українських збройних сил на російський військовий флот.
Автор біографії стверджує, що Маск турбувався про можливість ядерної реакції у відповідь з боку москви на українську атаку в Криму. Цей страх, як повідомляється, був зумовлений розмовами Маска із впливовими російськими чиновниками.
Про це говориться в новій біографії Маска, написаній Вальтером Айзексоном, автором відомих біографій Стіва Джобса та Альберта Ейнштейна, за інформацією CNN.
У книзі представлені нові аспекти особистості Маска та розповідається про те, як його страх перед можливістю розгоряння ширшого конфлікту призвів до ухвалення рішення відхилити запити України на використання системи Starlink для можливої атаки на російські військові об'єкти у Криму.
Згідно з книгою, Маск наказав своїм інженерам таємно вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу кримського узбережжя, щоб запобігти секретній операції українських збройних сил на російський військовий флот.
Автор біографії стверджує, що Маск турбувався про можливість ядерної реакції у відповідь з боку москви на українську атаку в Криму. Цей страх, як повідомляється, був зумовлений розмовами Маска із впливовими російськими чиновниками.
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