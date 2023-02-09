Маск обмежив використання ЗСУ інтернету Starlink

12:04 09 лютого Київ, Україна





Про це повідомляє Reuters.



Супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX, який забезпечив українським військовим широкосмуговий зв'язок для захисту від російських військових, "ніколи не призначався для використання як зброя", заявила Ґвінн Шотвелл, президентка та головна операційна директорка SpaceX під час конференції у Вашингтоні. Компанія Маска SpaceX , обмежила використання українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління дронами під час війни країни з росією.Про це повідомляє Reuters.Супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX, який забезпечив українським військовим широкосмуговий зв'язок для захисту від російських військових, "ніколи не призначався для використання як зброя", заявила Ґвінн Шотвелл, президентка та головна операційна директорка SpaceX під час конференції у Вашингтоні.

"Проте українці використовували його ненавмисно і не в рамках жодної угоди", - сказала вона.

Пізніше у розмові з журналістами Шотвелл послалася на повідомлення про те, що українські військові використовували сервіс Starlink для управління безпілотниками.



Україна ефективно використовує безпілотні літальні апарати для виявлення позицій противника, ведення вогню на великі відстані та скидання бомб.

"Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їхню здатність робити це", - сказала вона, маючи на увазі використання Starlink з безпілотниками. "Є речі, які ми можемо зробити і вже робимо", – додала вона.

Шотвелл відмовився повідомити, які заходи вжила SpaceX.



За словами Шотвелл, використання безпілотників Starlink виходить за межі угоди, яку SpaceX уклала з українським урядом, додавши, що контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам та сім'ям, які постраждали від російського вторгнення.

"Ми знаємо, що військові використовують їх для зв'язку, і це нормально", - сказала вона. Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували його в наступальних цілях".

SpaceX приватно доставила в Україну вантажівки з терміналами Starlink, що дозволяє військовим країни спілкуватися, підключаючи їх та з'єднуючи з майже 4 000 супутниками, які SpaceX вже запустила на низьку навколоземну орбіту.



Уряди таких країн, як США та Франція, сплатили інші поставки терміналів Starlink на додаток до тих, що були профінансовані SpaceX у приватному порядку.



Росія намагалася заглушити сигнали Starlink у регіоні, хоча SpaceX протидіяла цьому, посилюючи програмне забезпечення сервісу, заявив Ілон Маск, генеральний директор компанії.



Восени стало відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв'язку Starlink в Україні, від яких залежить зв'язок українських військових у зоні бойових дій.



Маск пізніше підтвердив цю інформацію, зазначивши, що SpaceX не може безстроково оплачувати вже наявну систему та ще кілька тисяч терміналів, для яких обсяг використання даних майже в сотню разів перевищує типовий обсяг домогосподарства.



У Пентагоні підтвердили, що обговорюють фінансування Starlink в Україні після звернення Маска.



Потім американський мільярдер відмовився від своїх слів і заявив, що продовжить фінансування Starlink в Україні. Але співрозмовник Politico сказав, що у Пентагоні існує мало впевненості у тому, що Маску можна довіряти. Це змушує відомство шукати спосіб зберегти роботу Starlink або відповідний резервний варіант в Україні в найближчому майбутньому.