Марків нагороджений орденом ПЦУ

19:48 10 листопада Київ, Україна

Високу церковну нагороду ПЦУ , орден Архистратига Михаїла, вручив Митрополит Єпіфаній звільненому нацгвардійцю Віталію Марківу.

Про це повідомили в пресслужбі МВС.

"Хочемо відзначити Вас цією високою церковною нагородою - орденом святого Архистратига Михаїла, який стоїть на чолі небесного воїнства. Україна має гідних воїнів, які борються за нашу територіальну цілісність і незалежність. Завдяки нашим зусиллям Україна стане сильною демократичною правовою державою", - сказав Митрополит Єпіфаній, який і вручив Марківу нагороду.

Предстоятель Православної церкви України також висловив подяку міністру внутрішніх справ Арсену Авакову за те, що з самого початку тримав справу Віталія Марківа на контролі.

"Для нього це було одним з пріоритетів діяльності, і це дуже важливо, що міністр пам'ятає про кожного нацгвардійця", - зазначив Митрополит Єпіфаній.

Віталій Марків подякував за нагороду і підтримку і наголосив на важливості події для всієї країни.