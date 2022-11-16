Маріуполь стає військово-логістичною точкою окупантів – мер

12:18 16 листопада Київ, Україна

Через Маріуполь фіксується перекидання військової техніки та живої сили росіян. Про це у Telegram пише радник міського голови Петро Андрющенко.

"Щонайменше 16 автомобілів з гарматами та вісім РСЗВ Град – на Донецьк. До 20 тентованих автомобілів у бік Новоазовська разом із паливозаправниками – для поповнення БК та палива. До 30 тентованих автомобілів із вантажем (номери - регіон 25) у бік Бердянська через Мангуш", - пише Андрющенко.

За його словами, багато російських військових стало у селі Микільське.