Маріуполь стає військово-логістичною точкою окупантів – мер
12:18 16 листопада Київ, Україна
Через Маріуполь фіксується перекидання військової техніки та живої сили росіян. Про це у Telegram пише радник міського голови Петро Андрющенко.
"Щонайменше 16 автомобілів з гарматами та вісім РСЗВ Град – на Донецьк. До 20 тентованих автомобілів у бік Новоазовська разом із паливозаправниками – для поповнення БК та палива. До 30 тентованих автомобілів із вантажем (номери - регіон 25) у бік Бердянська через Мангуш", - пише Андрющенко.
За його словами, багато російських військових стало у селі Микільське.
"Маріуполь та Маріупольський район стають військово-логістичною точкою окупантів для забезпечення фронту", - написав радник мера.
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