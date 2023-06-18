Маріуполь: зростання смертності та руйнування медичної системи

08:51 18 червня Київ, Україна

У Маріуполі спостерігається помітне зростання смертності серед мирного населення через природні причини, за інформацією, наданою Центром національного спротиву.



Медичну систему міста було зруйновано окупантами, що призвело до значного погіршення гуманітарної ситуації на тимчасово окупованих територіях.



Підпільні джерела повідомляють, що смертність від природних причин в окупованому місті Маріуполі перевищила позначку 400 осіб на тиждень.. Це в 2,6 рази вище від піку смертності, викликаної COVID-19.

В даний час медична система міста фактично не функціонує, оскільки максимальну кількість медичних закладів переведено на обслуговування поранених військових.

Громадянці не можуть отримати навіть базової медичної допомоги.

Проте окремі медичні працівники, які залишаються вірними Україні, намагаються допомогти мирному населенню, яке не має російського паспорта, незважаючи на заборони окупантів та погрози фізичного насильства.