Маріуполь залишився без ліків та лікарів

Рашисти насильно вивезли на територію росії персонал та пацієнтів маріупольських лікарень. На сьогодні у Маріуполі найбільшою проблемою у гуманітарній ситуації є відсутність будь-якої медичної допомоги.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
У цій гуманітарній ситуації найбільшою проблемою є відсутність будь-якої медичної допомоги. Усі лікарні з міста депортовані разом із лікарями, крім однієї, яка була захоплена та працює виключно на лікування поранених окупантів», – повідомив він.
Андрющенко додав, що росіяни розвозять у місця видачі гуманітарної допомоги ліки та видають їх просто насипом.
«Специфічних ліків немає, інсулін залишається проблемою», – наголосив він.
Радник мера додав, що ні Комітет Червоного Хреста, ні українська гуманітарна допомога до міста не допускаються.
У цій гуманітарній ситуації найбільшою проблемою є відсутність будь-якої медичної допомоги. Усі лікарні з міста депортовані разом із лікарями, крім однієї, яка була захоплена та працює виключно на лікування поранених окупантів», – повідомив він.
Андрющенко додав, що росіяни розвозять у місця видачі гуманітарної допомоги ліки та видають їх просто насипом.
«Специфічних ліків немає, інсулін залишається проблемою», – наголосив він.
Радник мера додав, що ні Комітет Червоного Хреста, ні українська гуманітарна допомога до міста не допускаються.
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