Маріуполь залишився без ліків та лікарів

11:07 12 квітня Київ, Україна

Рашисти насильно вивезли на територію росії персонал та пацієнтів маріупольських лікарень. На сьогодні у Маріуполі найбільшою проблемою у гуманітарній ситуації є відсутність будь-якої медичної допомоги.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.



У цій гуманітарній ситуації найбільшою проблемою є відсутність будь-якої медичної допомоги. Усі лікарні з міста депортовані разом із лікарями, крім однієї, яка була захоплена та працює виключно на лікування поранених окупантів», – повідомив він.



Андрющенко додав, що росіяни розвозять у місця видачі гуманітарної допомоги ліки та видають їх просто насипом.



«Специфічних ліків немає, інсулін залишається проблемою», – наголосив він.



Радник мера додав, що ні Комітет Червоного Хреста, ні українська гуманітарна допомога до міста не допускаються.