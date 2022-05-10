Мар'їнка сьогодні відзначає сьому річницю визволення від російських бойовиків

20:54 05 серпня Київ, Україна

Покладанням квітів до пам'ятників загиблих солдат, які захищали Мар'їнку, сьогодні відзначили сьому річницю її звільнення від окупаційної політики РФ.



Про це повідомляє Мар'їнська міська військово-цивільна адміністрація.

"Сьогодні в Мар'їнці відзначили сьому річницю визволення міста від російської окупації. На початку урочистого заходу хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятного знаку воїнам, загиблим при виконанні бойового завдання під час оборони міста Мар'їнка, присутні вшанували пам'ять загиблих захисників", - сказано в повідомленні.

Святкування продовжилося в Будинку культури. Там присутніх привітали з річницею визволення від окупації заступник командувача об'єднаними силами генерал-майор Богдан Бондар, заступник голови Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін і інші посадові особи.



Мар'їнка була звільнена від окупації 5 серпня 2014 року.