Мар'їнка сьогодні відзначає сьому річницю визволення від російських бойовиків

Покладанням квітів до пам'ятників загиблих солдат, які захищали Мар'їнку, сьогодні відзначили сьому річницю її звільнення від окупаційної політики РФ.
Про це повідомляє Мар'їнська міська військово-цивільна адміністрація.
Святкування продовжилося в Будинку культури. Там присутніх привітали з річницею визволення від окупації заступник командувача об'єднаними силами генерал-майор Богдан Бондар, заступник голови Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін і інші посадові особи.
Мар'їнка була звільнена від окупації 5 серпня 2014 року.
Мар'їнка була звільнена від окупації 5 серпня 2014 року.
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