Марина Порошенко подалася в мери Києва

13:15 16 вересень Київ, Україна

Дружина п'ятого президента України Петра Порошенка Марина Порошенко очолила список партії "Європейська Солідарність" на виборах до Київради.



Марина Порошенко - лікар-кардіолог, кандидат медичних наук, багато років займається гуманітарною сферою та розвитком інклюзивної освіти, у 2018-2019 рр. - голова Українського культурного фонду.



"Знаю, що перше питання, яке я почую, буде: чому я йду в політику? В першу чергу я - громадянка своєї країни, яку дуже люблю. І мені не байдуже - як далі буде розвиватися Україна і що буде відбуватися в її столиці, в Києві", - зазначила Порошенко.



Дружина п'ятого президента переконана: політика - це не гасла, це конкретні дії, від яких часто залежить доля людей.



"Протягом 5 років як Перша Леді я реалізовувала дуже багато соціальних і гуманітарних проєктів. І у своїх діях я керувалася не гарними гаслами, а можливістю отримати конкретний результат - поліпшення якості життя кожної конкретної дитини, кожної окремої сім'ї", - підкреслила Порошенко.



Вона також нагадала, що у 2018 році вдалося переглянути та оновити державні будівельні норми з огляду на європейські стандарти й кращі приклади європейських столиць. Тому рішення балотуватися до Київської міської ради не в останню чергу зумовлено тим, щоб всі ці нові норми не залишалися на папері, а впроваджувалися в життя.



"Як лікар не можу сьогодні також не згадати про ще один величезний виклик - епідемію коронавірусу. Протягом останніх пів року ми спостерігаємо безпорадність влади та безглуздість її дій. Вона забрала кошти з освіти, культури та місцевого самоврядування і не змогла забезпечити медицину. Лікарні та медики залишаються сам на сам з хворобою: обладнання недостатньо або воно неналежної якості, медичні працівники не отримали засобів індивідуального захисту, а кількість хворих медиків надзвичайно висока", - підкреслила кандидатка.



"Сьогодні в Києві недостатньо уваги приділяється розв’язанню соціальних проблем. Шкіл та садочків катастрофічно не вистачає. Лікарні не забезпечені сучасним обладнанням. Лікарі та вчителі не захищені. А значить - не захищені наші діти й наші батьки. Тому сьогодні не на часі спостерігати з боку. Час діяти та приймати відповідальні рішення. На рівні кожного міста й кожного суспільства. І звичайно, на рівні столиці, яка повинна стати прикладом для всієї України", - підсумувала Порошенко.