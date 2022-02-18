Малюська розповів, навіщо кандидати в депутати змінюють прізвища

19:03 25 вересень Київ, Україна

Міністр юстиції розповів про те, як кандидати на місцевих виборах змінюють прізвища, перетворюючись в однопрізвищників лідерів, які займають перші місця в рейтингах передвиборчих перегонів.

"Вибори виявили чимало охочих змінити свої імена та прізвища на ті, які носять лідери виборчих перегонів. Юридичних підстав для відмови заявникам немає. І хоча відповідну зміну буде відображено в офіційній передвиборчій автобіографії кандидата, це особливо не робить таку маніпулятивну передвиборчу технологію менш ефективною", - йдеться в повідомленні, опублікованому міністром юстиції на своїй сторінці в соцмережі.

За словами Малюськи, Мін'юст запропонує парламенту внести зміни до Виборчого кодексу, щоб відображати недавню зміну П.І.Б. безпосередньо в бюлетені, що допоможе уникнути введення в оману.

Іншою проблемою, що виникла в ході виборчої кампанії, глава Мін'юсту назвав "надзвичайно велику" кількість охочих змінити інформацію про партії та їхні регіональні підрозділи в останні дні перед крайнім терміном, визначеним для реєстрації кандидатів.