Малюська розповів, навіщо кандидати в депутати змінюють прізвища

Міністр юстиції розповів про те, як кандидати на місцевих виборах змінюють прізвища, перетворюючись в однопрізвищників лідерів, які займають перші місця в рейтингах передвиборчих перегонів.
За словами Малюськи, Мін'юст запропонує парламенту внести зміни до Виборчого кодексу, щоб відображати недавню зміну П.І.Б. безпосередньо в бюлетені, що допоможе уникнути введення в оману.
Іншою проблемою, що виникла в ході виборчої кампанії, глава Мін'юсту назвав "надзвичайно велику" кількість охочих змінити інформацію про партії та їхні регіональні підрозділи в останні дні перед крайнім терміном, визначеним для реєстрації кандидатів.
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