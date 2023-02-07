Малюк назвав першочергові завдання СБУ

Новопризначений голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що єдина перспектива, яку можуть запропонувати представники спецслужби російським військовим, – смерть.
Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.
Він зазначив, що усвідомлює рівень відповідальності та загроз, які постали перед державою під час повномасштабної війни.
Малюк заявив, що СБУ виконує доручення президента та змінює підходи до роботи.
Він зазначив, що усвідомлює рівень відповідальності та загроз, які постали перед державою під час повномасштабної війни.
Малюк заявив, що СБУ виконує доручення президента та змінює підходи до роботи.
Серед першочергових завдань глава СБУ назвав очищення служби від зрадників, пристосуванців та тих, хто "роками створював імітацію роботи", боротьбу з колаборантами, поплічниками росіян та зрадниками всіх рівнів.
Він наголосив, що це вимагає від спецслужби комплексного підходу.
Він також зазначив, що СБУ проводить унікальні спецоперації, викриває російські агентурні мережі, розслідує військові злочини росіян, бореться з "п'ятою колоною та агентами в рясах". За словами Малюка, відбулося також переформатування контррозвідки та військової контррозвідки, бійці Центру спецоперацій "А" виконують надскладні завдання.
Насамкінець Малюк нагадав, що в українському епосі вшановується козак Мамай.
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