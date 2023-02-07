Малюк назвав першочергові завдання СБУ

18:08 07 лютого Київ, Україна

Новопризначений голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що єдина перспектива, яку можуть запропонувати представники спецслужби російським військовим, – смерть.





Він зазначив, що усвідомлює рівень відповідальності та загроз, які постали перед державою під час повномасштабної війни.



Малюк заявив, що Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.Він зазначив, що усвідомлює рівень відповідальності та загроз, які постали перед державою під час повномасштабної війни.Малюк заявив, що СБУ виконує доручення президента та змінює підходи до роботи.

"Не просто стримуємо ворога, а діємо на випередження. Будуємо нову та сучасну модель державної безпеки – з урахуванням досвіду війни. Закладаємо фундамент майбутньої реформи СБУ", – наголосив він.

Серед першочергових завдань глава СБУ назвав очищення служби від зрадників, пристосуванців та тих, хто "роками створював імітацію роботи", боротьбу з колаборантами, поплічниками росіян та зрадниками всіх рівнів.



Він наголосив, що це вимагає від спецслужби комплексного підходу.

"СБУ має однаково якісно звертати увагу на контррозвідку, боротьбу з тероризмом, звертати увагу на інформаційну безпеку та протистояння міжнародному криміналітету чи викриттю корумпованих чиновників", - наголосив Малюк.

Він також зазначив, що СБУ проводить унікальні спецоперації, викриває російські агентурні мережі, розслідує військові злочини росіян, бореться з "п'ятою колоною та агентами в рясах". За словами Малюка, відбулося також переформатування контррозвідки та військової контррозвідки, бійці Центру спецоперацій "А" виконують надскладні завдання.

"Не можу сьогодні розкрити деталі всіх серйозних спецоперацій, де задіяні наші бійці, але вони присутні у найгарячіших точках війни", - сказав голова СБУ.

Насамкінець Малюк нагадав, що в українському епосі вшановується козак Мамай.