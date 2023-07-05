Маляр повідомила про примусову паспортизацію на окупованих територіях

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про примусову паспортизацію українців російською владою на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.
Вона зауважила, що причиною таких заходів є низька підтримка окупаційної влади серед місцевого населення.
Інформація була опублікована Маляр у своєму каналі в Телеграмі.
Вона зауважила, що причиною таких заходів є низька підтримка окупаційної влади серед місцевого населення.
Інформація була опублікована Маляр у своєму каналі в Телеграмі.
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