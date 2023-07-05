Маляр повідомила про примусову паспортизацію на окупованих територіях

08:56 05 липня Київ, Україна

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про примусову паспортизацію українців російською владою на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Вона зауважила, що причиною таких заходів є низька підтримка окупаційної влади серед місцевого населення.

Інформація була опублікована Маляр у своєму каналі в Телеграмі.
 
"Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей стикається з дуже низьким рівнем підтримки серед місцевого населення. Саме тому темпи паспортизації є вкрай низькими, і саме тому окупаційній владі доводиться вдаватися до примусової паспортизації", - наголосила Маляр.