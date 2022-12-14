Маляр пояснила, чи буде в Україні нова хвиля мобілізації

Чутки про те, що найближчим часом в Україні оголошуватимуть нову хвилю мобілізації, не відповідають дійсності. Подальші плани щодо мобілізації залежатимуть передусім від ситуації на фронті.
Про це на своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.. Вона пояснила, що її слова, сказані в ефірі телеканалу "1+1", неправильно інтерпретували деякі ЗМІ.
Про це на своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.. Вона пояснила, що її слова, сказані в ефірі телеканалу "1+1", неправильно інтерпретували деякі ЗМІ.
Чиновниця зазначила, що мобілізація проводитиметься відповідно до ситуації на фронті.
Крім того, заступник Міністра оборони нагадала, що мобілізацію оголошує президент Володимир Зеленський, при цьому вона розпочалася першого дня вторгнення росії в Україну.
Минулого разу мобілізацію було продовжено на 90-денний період, починаючи з 21 листопада.
Відповідно до цих норм президент України здійснює спільне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави, а також визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок та строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації, підсумувала Маляр.
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