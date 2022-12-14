Маляр пояснила, чи буде в Україні нова хвиля мобілізації

16:50 14 грудня Київ, Україна





Про це на своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони Чутки про те, що найближчим часом в Україні оголошуватимуть нову хвилю мобілізації, не відповідають дійсності. Подальші плани щодо мобілізації залежатимуть передусім від ситуації на фронті.Про це на своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр .. Вона пояснила, що її слова, сказані в ефірі телеканалу "1+1", неправильно інтерпретували деякі ЗМІ.

"Якщо ви бачите сьогодні заголовки про нібито анонсовану мобілізацію - це неправда, яку сліпо поширюють, навіть не перевіряючи першоджерело", - наголосила вона.

Чиновниця зазначила, що мобілізація проводитиметься відповідно до ситуації на фронті.

"Продовження мобілізації залежить від перебігу війни. Тому тут прогнози некоректні", - наголосила Маляр.

Крім того, заступник Міністра оборони нагадала, що мобілізацію оголошує президент Володимир Зеленський, при цьому вона розпочалася першого дня вторгнення росії в Україну.

"Загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року і періодично триває указами президента через широкомасштабну збройну агресію Росії проти України, що триває.. Наразі вже кілька разів мобілізацію продовжували на 90 днів", — зазначила чиновник.

Минулого разу мобілізацію було продовжено на 90-денний період, починаючи з 21 листопада.

"Мобілізаційні потреби (кількість) залежать від кількох факторів. Потребу розраховують військові. Питання щодо мобілізації упорядковані Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Конституцією України", - пояснила чиновниця.

Відповідно до цих норм президент України здійснює спільне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави, а також визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок та строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації, підсумувала Маляр.