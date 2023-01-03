Максим Крим – новий керівник Київської обласної прокуратури

19:10 03 січня Київ, Україна

Новим головою Київської обласної прокуратури призначено Максима Крима. Його вже представили колективу. Про це 3 січня повідомляє Офіс Генпрокурора.



Зазначається, що Максим Крим понад два роки працював заступником прокурора Київської області та має достатній досвід, знання та вольові якості для виконання поставлених завдань.



За словами генпрокурора Андрія Костіна, першочергові завдання для нового керівника прокуратури та пріоритетні напрямки – документування та розслідування військових злочинів росії.