Макрона розкритикували за оприлюднення планів щодо неядерної відповіді на можливий ядерний удар росії

12:18 14 жовтня Київ, Україна

Президента Франції Еммануеля Макрона піддали критиці за його заяву про те, що у разі застосування росією ядерної зброї по Україні відповідь Франції точно не буде ядерною.

Про це повідомляє видання Politico.

Більшість критичних відгуків пов'язані з тим, що Макрон окреслив межі можливої відповіді Франції.
“Надійність ядерного стримування полягає у тому, щоб не говорити, що саме ми маємо зробити. Краще говорити якнайменше і бути готовим зробити якнайбільше”, – зазначив французький експрезидент Франсуа Олланд.
Депутат-віцепрезидент комітету з оборони Національної асамблеї (нижньої палати парламенту) Жан-Луї Тьєріо заявив, що "ледве не впав зі стільця", почувши заяву Макрона.
"Це політична помилка. Один із принципів ядерного стримування – тримати невизначеність щодо того, що держава вважає життєво важливими інтересами", – прокоментував він.
Заступник керівника аналітичного центру "Фонд стратегічних досліджень" Бруно Тертре вважає, що правильною відповіддю для Макрона було б сказати, що він "не гратиме в цю гру".
"У будь-якому випадку путін повинен знати, що він програє", - вважає експерт.