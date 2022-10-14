Макрона розкритикували за оприлюднення планів щодо неядерної відповіді на можливий ядерний удар росії

Президента Франції Еммануеля Макрона піддали критиці за його заяву про те, що у разі застосування росією ядерної зброї по Україні відповідь Франції точно не буде ядерною.
Про це повідомляє видання Politico.
Більшість критичних відгуків пов'язані з тим, що Макрон окреслив межі можливої відповіді Франції.
Про це повідомляє видання Politico.
Більшість критичних відгуків пов'язані з тим, що Макрон окреслив межі можливої відповіді Франції.
Депутат-віцепрезидент комітету з оборони Національної асамблеї (нижньої палати парламенту) Жан-Луї Тьєріо заявив, що "ледве не впав зі стільця", почувши заяву Макрона.
Заступник керівника аналітичного центру "Фонд стратегічних досліджень" Бруно Тертре вважає, що правильною відповіддю для Макрона було б сказати, що він "не гратиме в цю гру".
Нагадаємо, що напередодні Еммануель Макрон заявив, що якщо росія наважиться завдати тактичного ядерного удару по Україні, Франція не відповідатиме ядерною зброєю.
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