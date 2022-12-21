Макрон заявив про передачу Україні ЗРК Crotale

Франція передала Силам оборони України зенітно-ракетні комплекси Crotale, які посилюють її здатність протистояти російським повітряним атакам.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє France 24.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє France 24.
За його словами, Міністерство Збройних сил Франції працює над збільшенням допомоги наступного року.
Президент додав, що заплановані поставки містять нові мобільні артилерійські установки Caesar. При цьому Макрон не навів точних цифр, зазначає видання.
Українське військово-політичне керівництво поки що не оголошувало про прибуття французьких систем.
Crotale (фр. – "гримуча змія") – французький всепогодний зенітний ракетний комплекс малої дальності, призначений для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх, малих та гранично малих висот. Може використовуватися як для ППО стратегічно важливих опорних пунктів, центрів управління, стартових позицій ракет, так безпосереднього прикриття бойових порядків військ.
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