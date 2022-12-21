Макрон заявив про передачу Україні ЗРК Crotale

09:12 21 грудня Київ, Україна





Про це заявив президент Франції Емманюель Франція передала Силам оборони України зенітно-ракетні комплекси Crotale, які посилюють її здатність протистояти російським повітряним атакам.Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон , повідомляє France 24.

"В останні дні Франція відправила Україні більше зброї, ракетних установок, Crotale, обладнання понад те, що ми вже зробили", - сказав Макрон французьким телеканалам TF1 та LCI.

За його словами, Міністерство Збройних сил Франції працює над збільшенням допомоги наступного року.

"Ми також працюємо з міністром збройних сил (Себастьєном Лекорне - ред.), щоб мати можливість знову доставити корисну зброю та боєприпаси у першому кварталі (2023 — ред.), щоб українці змогли захистити себе від бомбардувань", - сказав Макрон.

Президент додав, що заплановані поставки містять нові мобільні артилерійські установки Caesar. При цьому Макрон не навів точних цифр, зазначає видання.

Українське військово-політичне керівництво поки що не оголошувало про прибуття французьких систем.



Crotale (фр. – "гримуча змія") – французький всепогодний зенітний ракетний комплекс малої дальності, призначений для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх, малих та гранично малих висот. Може використовуватися як для ППО стратегічно важливих опорних пунктів, центрів управління, стартових позицій ракет, так безпосереднього прикриття бойових порядків військ.