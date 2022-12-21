Макрон заявив про передачу Україні ЗРК Crotale

09:12 21 грудня Київ, Україна

Франція передала Силам оборони України зенітно-ракетні комплекси Crotale, які посилюють її здатність протистояти російським повітряним атакам.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє France 24.
"В останні дні Франція відправила Україні більше зброї, ракетних установок, Crotale, обладнання понад те, що ми вже зробили", - сказав Макрон французьким телеканалам TF1 та LCI.
За його словами, Міністерство Збройних сил Франції працює над збільшенням допомоги наступного року.
"Ми також працюємо з міністром збройних сил (Себастьєном Лекорне - ред.), щоб мати можливість знову доставити корисну зброю та боєприпаси у першому кварталі (2023 — ред.), щоб українці змогли захистити себе від бомбардувань", - сказав Макрон.
Президент додав, що заплановані поставки містять нові мобільні артилерійські установки Caesar. При цьому Макрон не навів точних цифр, зазначає видання.
 
Українське військово-політичне керівництво поки що не оголошувало про прибуття французьких систем.

Crotale (фр. – "гримуча змія") – французький всепогодний зенітний ракетний комплекс малої дальності, призначений для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх, малих та гранично малих висот. Може використовуватися як для ППО стратегічно важливих опорних пунктів, центрів управління, стартових позицій ракет, так безпосереднього прикриття бойових порядків військ.