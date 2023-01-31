Макрон висунув кілька умов для надання винищувачів Україні

08:53 31 січня Київ, Україна

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив постачання військових літаків до України, проте заявив, що це не повинно призвести до ескалації або послабити французьку армію.

"В принципі нічого не заборонено", - заявив Макрон, відповідаючи на відповідне запитання журналістів під час своєї поїздки до Гааги, передає Le Parisien.

Крім того, він додав, що Україна має направити офіційний запит, а згодом не атакувати "російські землі".

"Ми розглядатимемо це в кожному конкретному випадку", - підсумував французький президент.

Раніше голова Комітету національної оборони та Збройних сил Національної асамблеї Франції Томас Гасиллуд також заявляв, що Франція не виключає відправки винищувачів до України, але за умови, що це не призведе до ескалації у війні, не буде підривати національну чи європейську безпеку, а відповідна зброя буде корисною для українців.

За даними ЗМІ, Франція може розглянути відправку винищувачів четвертого покоління Mirage 2000, прийнятих на озброєння у 1984 році. Переговори про це вже тривають. Більш нові бойові літаки Rafale Україні не поставлятимуть. Водночас помічник міністра оборони Франції Сабастьяна Лекорню сказав, що Париж розглядає прохання Києва про навчання українських льотчиків.