Макрон можливо відвідає Київ

21:39 14 червня Київ, Україна

Рішення про візит президента Франції Еммануеля Макрона до Києва ще не ухвалено. Про це у вівторок, 14 червня, заявила речник французького уряду Олівія Грегуар, повідомляє Reuters.

Зазначається, що можливий візит французького лідера в Україну є одним із "кілька варіантів", які зараз розглядаються, але рішення про нього ще не прийнято.

"Рішення немає", - зазначила вона у зв'язку з повідомленнями, що Еммануель Макрон хоче поїхати до Києва у четвер разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 16 червня Київ відвідають Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.