Макрон можливо відвідає Київ

Рішення про візит президента Франції Еммануеля Макрона до Києва ще не ухвалено. Про це у вівторок, 14 червня, заявила речник французького уряду Олівія Грегуар, повідомляє Reuters.
Зазначається, що можливий візит французького лідера в Україну є одним із "кілька варіантів", які зараз розглядаються, але рішення про нього ще не прийнято.
"Рішення немає", - зазначила вона у зв'язку з повідомленнями, що Еммануель Макрон хоче поїхати до Києва у четвер разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.
Раніше ЗМІ повідомляли, що 16 червня Київ відвідають Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.
Зазначається, що можливий візит французького лідера в Україну є одним із "кілька варіантів", які зараз розглядаються, але рішення про нього ще не прийнято.
"Рішення немає", - зазначила вона у зв'язку з повідомленнями, що Еммануель Макрон хоче поїхати до Києва у четвер разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.
Раніше ЗМІ повідомляли, що 16 червня Київ відвідають Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.
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