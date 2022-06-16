Макрон, Шольц, Драгі та Йоханніс обговорять "продовольчу безпеку" для України

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Продовольча безпека, зброя та підтримка України – це важливі теми для обговорення. Очікуємо на підтримку заявки України на набуття статусу кандидата щодо членства в ЄС", – написав Єрмак.