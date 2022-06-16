Макрон, Шольц, Драгі та Йоханніс обговорять "продовольчу безпеку" для України
13:37 16 червня Київ, Україна
У Києві обговорять "продовольчу безпеку".
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.
"Продовольча безпека, зброя та підтримка України – це важливі теми для обговорення. Очікуємо на підтримку заявки України на набуття статусу кандидата щодо членства в ЄС", – написав Єрмак.
Він зазначив, що незабаром відбудеться зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Раніше президент Франції Еммануель Макрон
повідомив, що під час візиту лідери також відвідають Ірпінь.
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