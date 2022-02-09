Макрон спростував інформацію французьких ЗМІ щодо ймовірності "фінляндизації" України

14:36 09 лютий Київ, Україна

Глава Франції Еммануель Макрон, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що не використав термін «фінляндизація» щодо України, щоб угамувати войовничість Москви і зменшити напруженість у Європі.



Аналіз повідомлень, зокрема, в газеті Le Figaro дозволяє припустити, що слово «фінляндизація» було виведенням журналістів із почутого від Макрона в літаку на шляху до Москви 7 лютого.



Le Figaro прямо цитує французького президента так: "Путін хоче основних змін у політиці НАТО. Необхідно знайти рішення, щоб регіон безпеки НАТО співіснував з Росією. Відповідним елементом є неприєднання України до НАТО і що серед ідей для обговорення є можливість так званої «фінляндизації» України".



Коли наступного дня Макрон стояв поруч із президентом Зеленським у Києві, то не скористався можливістю сказати, що він підтримує неодноразово проголошене Україною прагнення вступу до НАТО чи Європейського Союзу.



Поява слова «фінляндизація» викликала новий спалах дискусій про те, чи Захід може піти на задоволення певних вимог Москви і, зокрема, вимоги про те, щоб НАТО більше не приймало нових членів і не розширювало свої гарантії безпеки на інші держави, насамперед на Україну.



Термін стосується строгого нейтралітету Фінляндії під час Холодної війни, затвердженого договором з Москвою 1948 р. у часи напруженості між Радянським Союзом і Заходом. Договір запевняв, що Фінляндія, на відміну від інших країн Східної Європи, не зазнає радянського вторгнення, але в обмін на це має залишатися поза НАТО, що дозволило сусідові – велетню значно впливати на її внутрішню та зовнішню політику», – пояснює своїм читачам журнал The New York Times.



Контроль навіть внутрішнього життя Фінляндії з Кремля був таким жорстким, що в країні, як розповідають сучасники, наприклад, було неприпустимо обговорювати напад Радянського Союзу у 1939 році та друкувати карти, де позначалися б близько 9% територій анексованих Радянським Союзом, зокрема фінське місто Виборг.



Фінляндія не могла вступити не тільки



Фінські чиновники та коментатори спостерігають за тим, як час від часу термін «фінляндизація» виникає в західних політичних дискусіях, а дехто намагається вказувати, що вони не вважають свій досвід позитивним і не бачать користі від його застосування в нинішніх умовах. Контроль навіть внутрішнього життя Фінляндії з Кремля був таким жорстким, що в країні, як розповідають сучасники, наприклад, було неприпустимо обговорювати напад Радянського Союзу у 1939 році та друкувати карти, де позначалися б близько 9% територій анексованих Радянським Союзом, зокрема фінське місто Виборг.Фінляндія не могла вступити не тільки в НАТО , а й в інші західні організації і лише після розвалу Радянського Союзу скористалася можливістю 1995 року вступити до Європейського Союзу.Фінські чиновники та коментатори спостерігають за тим, як час від часу термін «фінляндизація» виникає в західних політичних дискусіях, а дехто намагається вказувати, що вони не вважають свій досвід позитивним і не бачать користі від його застосування в нинішніх умовах.



«Використання терміну “фінляндизація” у контексті і без контексту вважається образливим у фінських дискусіях про закордонну політику», - відреагував у Twitter колишній фінський чиновник, а зараз політолог Александер Стабб, додавши, «старі терміни рідко спрацьовують у нових ситуаціях».



У ці дні голова фінського парламентського комітету із закордонних справ Міка Ніїко був змушений піти з посади, через видалене згодом його повідомлення в Twitter, в якому він закликав Макрона відверто «сказати, що Україна не вступить до НАТО».



Нікіко, парламентарій від праворадикальної Партії фінів, пояснив, що його повідомлення було «погано сформульовано» та наголосив, що він очевидно «підтримує суверенітет України та зовнішньополітичну позицію Фінляндії».



«Звичайно, я вважаю, що кожна незалежна держава має вільно подавати заяву на членство в НАТО. Поки що членство України в НАТО, я розумію, нереальне. Продовження діалогу та зменшення залякування важливі для ослаблення напруженості», – пояснив політик.



Президент Фінляндії Саулі Ніїністо оголосив нещодавно, що його країна вважає «можливість подання заяви на вступ до НАТО» невіддільним правом та частиною своєї безпекової політики.



Фінський журнал Helsingin Sanomat нагадує, що слово стали застосовувати у Німеччині у 1950-60-х роках як застереження для негативного позначення процесу «перетворення на Фінляндію».



Журнал цитує директора фінського Інституту зовнішньої політики Міку Аялтолу з застереженням: «Є три країни на західному кордоні Росії, які не входять до НАТО. Це Білорусь, Україна та Фінляндія. Якщо Росія вже проковтнула Білорусь і приступить до України, то наступною у списку вимог може бути Фінляндія».