Макрон назвав вступ України в НАТО "малоймовірним"

14:42 22 грудня Київ, Україна

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вступ України в НАТО розглядатиметься кремлем як "конфронтація", і вважає такий сценарій "малоймовірним". Про це 22 грудня повідомила газета "Le Figaro".

"З цією росією таке важко уявити... Незалежно від того, чи вступить Україна в НАТО - а це не найімовірніший сценарій - їй доведеться дати гарантії безпеки", - наголосив французький лідер.



Крім того, він наполягає на наданні гарантій безпеки росії після завершення війни, що вже викликало критику в Києві та Європі.