Макрон назвав вступ України в НАТО "малоймовірним"
14:42 22 грудня Київ, Україна
Президент Франції Еммануель Макрон
заявив, що вступ України в НАТО
розглядатиметься кремлем як "конфронтація", і вважає такий сценарій "малоймовірним". Про це 22 грудня повідомила газета "Le Figaro".
"З цією росією таке важко уявити... Незалежно від того, чи вступить Україна в НАТО - а це не найімовірніший сценарій - їй доведеться дати гарантії безпеки", - наголосив французький лідер.
Крім того, він наполягає на наданні гарантій безпеки росії після завершення війни, що вже викликало критику в Києві та Європі.
"В кінці необхідно буде всіх посадити за стіл. І щоб усі європейці, які дають мені моральні уроки, пояснили, з ким вони сидітимуть за столом. Я не хочу, щоб наступного дня переговори вели лише китайці та турки", - зазначив Макрон, маючи на увазі посередницькі зусилля турецької дипломатії.
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