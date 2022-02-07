Макрон прямує до Москви, щоб допомогти зняти напруженість навколо України

Сьогодні, 7 лютого, президент Франції Еммануель Макрон проведе переговори у Москві, щоб допомогти розрядити напружену ситуацію навколо України.
Макрон, який має зустрітися у Кремлі з президентом Росії Володимиром Путіним перед візитом до України у вівторок, заявив минулого тижня, що його пріоритетом є «діалог із Росією та деескалація».
Перш ніж вирушити до Москви, Макрон у неділю зателефонував президенту США Джо Байдену. Вони обговорили «дипломатичні зусилля, що продовжуються, і зусилля стримування у відповідь на нарощування Росією військової могутності біля кордонів України і підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», — йдеться у заяві Білого дому.
Упродовж дипломатії високого рівня канцлер ФРН Олаф Шольц 14-15 лютого відвідає Київ і Москву.
Зазначимо, у 2015 році Франція та Німеччина допомогли укласти мирну угоду на сході України, щоб покласти край бойовим діям між українськими військами та підтримуваними Росією сепаратистами, які спалахнули роком раніше після анексії Кримського півострова Росією.
Угода, підписана в білоруській столиці, Мінську, допомогла зупинити великомасштабні бойові дії, але зусилля щодо політичного врегулювання зайшли в глухий кут.
Востаннє лідери Росії, України, Франції та Німеччини зустрічалися у грудні 2019 року в Парижі в рамках так званого саміту у «нормандському форматі», але вирішити основні конфліктні питання їм так і не вдалося.
На тлі напруженості у зв'язку з нарощуванням російської військової могутності радники президентів чотирьох країн провели переговори в Парижі 26 січня, але не досягли видимого прогресу і домовилися знову зустрітися в Берліні за два тижні.
Президент України Володимир Зеленський наполягав на проведенні ще одного чотиристороннього нормандського саміту, але Кремль заявив, що зустріч лідерів матиме сенс лише в тому випадку, якщо сторони домовляться про наступні кроки щодо надання особливого статусу повстанському сходу.
Путін та його офіційні особи закликали Францію, Німеччину та інших західних союзників спонукати Україну до виконання своїх зобов'язань за угодою 2015 року, яка передбачала широку автономію для бунтівного сходу та широку амністію для сепаратистів. Угода передбачала, що лише після виконання цих умов Україна зможе відновити контроль над своїм кордоном із Росією у бунтівних районах.
Мінська угода була сприйнята багатьма в Україні як зрада національних інтересів, і її реалізація зупинилася. На тлі останньої напруженості українська влада наполегливо застерігає Захід від тиску на Україну з метою виконання угоди.
Минулого тижня секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив Associated Press, що спроба України виконати мінську угоду може спровокувати внутрішні заворушення, що зіграють на руку Москві.
Макрон, який має зустрітися у Кремлі з президентом Росії Володимиром Путіним перед візитом до України у вівторок, заявив минулого тижня, що його пріоритетом є «діалог із Росією та деескалація».
Перш ніж вирушити до Москви, Макрон у неділю зателефонував президенту США Джо Байдену. Вони обговорили «дипломатичні зусилля, що продовжуються, і зусилля стримування у відповідь на нарощування Росією військової могутності біля кордонів України і підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», — йдеться у заяві Білого дому.
Упродовж дипломатії високого рівня канцлер ФРН Олаф Шольц 14-15 лютого відвідає Київ і Москву.
Зазначимо, у 2015 році Франція та Німеччина допомогли укласти мирну угоду на сході України, щоб покласти край бойовим діям між українськими військами та підтримуваними Росією сепаратистами, які спалахнули роком раніше після анексії Кримського півострова Росією.
Угода, підписана в білоруській столиці, Мінську, допомогла зупинити великомасштабні бойові дії, але зусилля щодо політичного врегулювання зайшли в глухий кут.
Востаннє лідери Росії, України, Франції та Німеччини зустрічалися у грудні 2019 року в Парижі в рамках так званого саміту у «нормандському форматі», але вирішити основні конфліктні питання їм так і не вдалося.
На тлі напруженості у зв'язку з нарощуванням російської військової могутності радники президентів чотирьох країн провели переговори в Парижі 26 січня, але не досягли видимого прогресу і домовилися знову зустрітися в Берліні за два тижні.
Президент України Володимир Зеленський наполягав на проведенні ще одного чотиристороннього нормандського саміту, але Кремль заявив, що зустріч лідерів матиме сенс лише в тому випадку, якщо сторони домовляться про наступні кроки щодо надання особливого статусу повстанському сходу.
Путін та його офіційні особи закликали Францію, Німеччину та інших західних союзників спонукати Україну до виконання своїх зобов'язань за угодою 2015 року, яка передбачала широку автономію для бунтівного сходу та широку амністію для сепаратистів. Угода передбачала, що лише після виконання цих умов Україна зможе відновити контроль над своїм кордоном із Росією у бунтівних районах.
Мінська угода була сприйнята багатьма в Україні як зрада національних інтересів, і її реалізація зупинилася. На тлі останньої напруженості українська влада наполегливо застерігає Захід від тиску на Україну з метою виконання угоди.
Минулого тижня секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив Associated Press, що спроба України виконати мінську угоду може спровокувати внутрішні заворушення, що зіграють на руку Москві.
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