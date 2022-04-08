Макрон гарантував технічну та експертну допомогу у доказі російського геноциду

Президент Володимир Зеленський заявив, що Франція допоможе у розслідуванні злочинів російських окупантів на території України.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні.
"Говорив також сьогодні з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном про гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих районах України. Про те, як можна допомогти людям у заблокованому Маріуполі. Також домовилися, що Франція надасть необхідну технічну та експертну підтримку у розслідуванні злочинів російських окупантів у Бучі та інших містах нашої держави", - наголосив Зеленський.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні.
"Говорив також сьогодні з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном про гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих районах України. Про те, як можна допомогти людям у заблокованому Маріуполі. Також домовилися, що Франція надасть необхідну технічну та експертну підтримку у розслідуванні злочинів російських окупантів у Бучі та інших містах нашої держави", - наголосив Зеленський.
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