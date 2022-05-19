Мая Санду вимагає вивести російські війська з Придністров'я

08:48 19 травня Київ, Україна

Військові росії повинні залишити невизнану Придністровську Молдавську Республіку, вважає молдавська влада. Як заявила в Європарламенті президентка країни Мая Санду, війська країни, яка веде війну у сусідній державі, порушують нейтралітет Молдови.
«Сьогодні немає неминучої загрози залучення Молдови у війну, ми нейтральна країна, але для цього ми закликаємо до виведення російських військових з території Придністров'я, тому що їхня присутність порушує наш нейтралітет», — заявила Санду, виступаючи на пленарному засіданні Європарламенту.
За її словами, Кишинев здатний знайти мирне дипломатичне вирішення придністровського конфлікту.
"Ми не хочемо дестабілізації, у нас є бачення мирної реінтеграції країни", - наголосила Санду.
Наприкінці квітня командувач військ Центрального військового округу Рустам Міннекаєв назвав вихід до Придністров'я одним із завдань російських військ в Україні. За його словами, у цьому регіоні "також зазначаються факти утиску російськомовного населення". У кремлі відмовилися коментувати слова генерала.

Для зміцнення кордонів в умовах війни у сусідній країні молдавська влада звернулася до FRONTEX (Агентство Європейського союзу з безпеки зовнішніх кордонів)». Уряд країни схвалив поправки, які дозволять FRONTEX розширити повноваження на кордонах: зміни внесуть до закону про режим зброї та боєприпасів цивільного призначення; про порядок застосування фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї; про режим іноземців у Молдові. Також уряд країни має намір затвердити угоду між Молдовою та Євросоюзом «Про оперативну діяльність FRONTEX у Молдові».