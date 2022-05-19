Мая Санду вимагає вивести російські війська з Придністров'я

08:48 19 травня Київ, Україна

Військові росії повинні залишити невизнану Придністровську Молдавську Республіку, вважає молдавська влада. Як заявила в Європарламенті президентка країни Мая Санду, війська країни, яка веде війну у сусідній державі, порушують нейтралітет Молдови.

«Сьогодні немає неминучої загрози залучення Молдови у війну, ми нейтральна країна, але для цього ми закликаємо до виведення російських військових з території Придністров'я, тому що їхня присутність порушує наш нейтралітет», — заявила Санду, виступаючи на пленарному засіданні Європарламенту.

За її словами, Кишинев здатний знайти мирне дипломатичне вирішення придністровського конфлікту.

"Ми не хочемо дестабілізації, у нас є бачення мирної реінтеграції країни", - наголосила Санду.