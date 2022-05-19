Мая Санду вимагає вивести російські війська з Придністров'я

Військові росії повинні залишити невизнану Придністровську Молдавську Республіку, вважає молдавська влада. Як заявила в Європарламенті президентка країни Мая Санду, війська країни, яка веде війну у сусідній державі, порушують нейтралітет Молдови.
За її словами, Кишинев здатний знайти мирне дипломатичне вирішення придністровського конфлікту.
Наприкінці квітня командувач військ Центрального військового округу Рустам Міннекаєв назвав вихід до Придністров'я одним із завдань російських військ в Україні. За його словами, у цьому регіоні "також зазначаються факти утиску російськомовного населення". У кремлі відмовилися коментувати слова генерала.
Для зміцнення кордонів в умовах війни у сусідній країні молдавська влада звернулася до FRONTEX (Агентство Європейського союзу з безпеки зовнішніх кордонів)». Уряд країни схвалив поправки, які дозволять FRONTEX розширити повноваження на кордонах: зміни внесуть до закону про режим зброї та боєприпасів цивільного призначення; про порядок застосування фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї; про режим іноземців у Молдові. Також уряд країни має намір затвердити угоду між Молдовою та Євросоюзом «Про оперативну діяльність FRONTEX у Молдові».
Для зміцнення кордонів в умовах війни у сусідній країні молдавська влада звернулася до FRONTEX (Агентство Європейського союзу з безпеки зовнішніх кордонів)». Уряд країни схвалив поправки, які дозволять FRONTEX розширити повноваження на кордонах: зміни внесуть до закону про режим зброї та боєприпасів цивільного призначення; про порядок застосування фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї; про режим іноземців у Молдові. Також уряд країни має намір затвердити угоду між Молдовою та Євросоюзом «Про оперативну діяльність FRONTEX у Молдові».
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