Мая Санду: Ми хочемо будувати Європу вдома - європейські інститути, школи, дороги, лікарні, зарплати

17:07 18 листопада Київ, Україна

Нова президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна виходить з тривалої ізоляції і всі свої сили спрямовує на відкриту проєвропейську політику в інтересах громадян Молдови, а не однієї партії і однієї людини, як це було раніше.



"Моя мета - вивести країну з міжнародної ізоляції і розвивати хороші відносини з Росією, що дозволить вирішити важливі проблеми для громадян. Я докладу всіх зусиль для встановлення позитивних, прагматичних і передбачуваних відносин з РФ. Я сподіваюся, що з цього моменту у нас буде гарне співробітництво", - сказала Санду на зустрічі з послом РФ в Кишиневі Олегом Васнєцовим.



На зустрічі в той же день з послом ЄС Петером Михалко Санду заявила, що етап міжнародної ізоляції Молдови завершено. "Зовнішня політика Молдови вступає в новий етап. Ми будемо проводити відкриту, позитивну і вигідну для країни зовнішню політику... Більше ніякої ізоляції. Зовнішня політика на користь однієї партії і конкретної людини закінчилася. Ми починаємо зовнішню політику, яка вигідна громадянам Молдови", - зазначила обрана президентка.



Вона запевнила, що докладе всіх зусиль, щоб Молдова отримала якомога більше ресурсів в контексті початку переговорного процесу за новим порядком угоди про асоціацію Молдови з ЄС. "Ми хочемо будувати Європу вдома - європейські інститути, європейські школи, європейські дороги, європейські лікарні, європейські зарплати. Ми доб'ємося успіху завдяки наполегливій роботі та за підтримки наших європейських друзів", - заявила Санду.