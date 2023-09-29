МАГАТЕ: ЗАЕС має повернутися під контроль України

11:35 29 вересня Київ, Україна

Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила рішення схвалити резолюцію про негайне повернення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) під повний контроль України.



Це важливе рішення підтримали 69 країн на 67-й сесії Генеральної конференції МАГАТЕ.



Згідно з цією резолюцією, росію закликають негайно вивести весь військовий та інший неуповноважений персонал із Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) та повернути станцію під повний контроль компетентних органів України. Ця дія має бути виконана відповідно до чинної ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

Резолюція також наголошує на важливості забезпечення безпечного та захищеного функціонування ЗАЕС, щоб МАГАТЕ могло ефективно гарантувати ядерну безпеку відповідно до Угоди України про всеосяжні гарантії та Додатковий протокол.



Міністр енергетики України Герман Галущенко висловив подяку партнерам та країнам, які підтримали зусилля щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Він також висловив вдячність генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за його зусилля у вирішенні ситуації навколо ЗАЕС, яка перебуває під окупацією.



Ця резолюція є важливим кроком щодо забезпечення ядерної безпеки та повернення контролю над ЗАЕС Україні.