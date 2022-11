МАГАТЕ посилить присутність на всіх українських АЕС — Гроссі

I started my visit to Bucharest with meeting @iaeaorg Secretary General @RafaelMGrossi. Ми обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, зокрема безпеку українського персоналу. Я повторив, що Росія має вийти із ЗАЕС для відновлення ядерної безпеки. pic.twitter.com/VCyk8YApeX