МАГАТЕ посилить присутність на всіх українських АЕС — Гроссі

18:03 29 листопада Київ, Україна

Міжнародна агенція з атомної енергії посилить свою присутність на всіх атомних електростанціях в Україні.

"Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після розмови з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Зі свого боку, Кулеба наголосив, що росія має вийти із ЗАЕС для відновлення ядерної безпеки.

I started my visit to Bucharest with meeting @iaeaorg Secretary General @RafaelMGrossi. Ми обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, зокрема безпеку українського персоналу. Я повторив, що Росія має вийти із ЗАЕС для відновлення ядерної безпеки. pic.twitter.com/VCyk8YApeX — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 29, 2022