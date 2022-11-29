МАГАТЕ посилить присутність на всіх українських АЕС — Гроссі

Міжнародна агенція з атомної енергії посилить свою присутність на всіх атомних електростанціях в Україні.
З @MFA_Ukraine @DmytroKuleba , ми продовжуємо працювати разомз наміром невпинного становлення наукової сфери безпеки та захисту зоною навколо #ZaporizhzhyaNPP— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 29, 2022
Я також стверджував, що IAEA буде посилатися на його впевненість у всіх 🇺🇦's #NPPs для захисту свого енергетичного infrastructure pic.twitter.com/NhDK10C2zC
Зі свого боку, Кулеба наголосив, що росія має вийти із ЗАЕС для відновлення ядерної безпеки.
I started my visit to Bucharest with meeting @iaeaorg Secretary General @RafaelMGrossi. Ми обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, зокрема безпеку українського персоналу. Я повторив, що Росія має вийти із ЗАЕС для відновлення ядерної безпеки. pic.twitter.com/VCyk8YApeX— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 29, 2022
Що відомо про ситуацію на ЗАЕС
У Генштабі повідомили, що з 28 листопада окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з "Росатомом".
Напередодні президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що спостерігаються ознаки того, що російські окупанти можуть залишити Запорізьку атомну електростанцію. За його словами, говорити про те, що росіяни йдуть із ЗАЕС, рано, але є ознаки того, що війська росії готуються до виходу.
У той самий час прессекретар президента росії дмитро пєсков заявив, що відведення військ росії з території Запорізької атомної електростанції "бути не може".
У Генштабі повідомили, що з 28 листопада окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з "Росатомом".
Напередодні президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що спостерігаються ознаки того, що російські окупанти можуть залишити Запорізьку атомну електростанцію. За його словами, говорити про те, що росіяни йдуть із ЗАЕС, рано, але є ознаки того, що війська росії готуються до виходу.
У той самий час прессекретар президента росії дмитро пєсков заявив, що відведення військ росії з території Запорізької атомної електростанції "бути не може".
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