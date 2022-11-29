МАГАТЕ посилить присутність на всіх українських АЕС — Гроссі

18:03 29 листопада Київ, Україна

Міжнародна агенція з атомної енергії посилить свою присутність на всіх атомних електростанціях в Україні.
"Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після розмови з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
 
Зі свого боку, Кулеба наголосив, що росія має вийти із ЗАЕС для відновлення ядерної безпеки.
Що відомо про ситуацію на ЗАЕС
У Генштабі повідомили, що з 28 листопада окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з "Росатомом".

Напередодні президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що спостерігаються ознаки того, що російські окупанти можуть залишити Запорізьку атомну електростанцію. За його словами, говорити про те, що росіяни йдуть із ЗАЕС, рано, але є ознаки того, що війська росії готуються до виходу.

У той самий час прессекретар президента росії дмитро пєсков заявив, що відведення військ росії з території Запорізької атомної електростанції "бути не може".