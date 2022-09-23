МАГАТЕ подвоїть кількість представників місії на Запорізькій АЕС - Шмигаль

10:07 23 вересня Київ, Україна

На Запорізьку атомну електростанцію МАГАТЕ надішле більше представників агентства.



Про це повідомив журналістам прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми обговорили подальші кроки щодо безпеки на ЗАЕС та її демілітаризації. Ми чекаємо на подальші дії від МАГАТЕ, підтримки з боку міжнародних партнерів, щоб ми всі могли видихнути і більше не були об'єктами ядерного терору з боку росії", - зазначив він.

"Світ схвильований терором росії. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі запевнив, що збільшить кількість представників МАГАТЕ на ЗАЕС", - додав він.

У той самий час ще не відомо, яку кількість фахівців додатково направить на ЗАЕС.