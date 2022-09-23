МАГАТЕ подвоїть кількість представників місії на Запорізькій АЕС - Шмигаль
10:07 23 вересня Київ, Україна
На Запорізьку атомну електростанцію МАГАТЕ надішле більше представників агентства.
Про це повідомив журналістам прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Ми обговорили подальші кроки щодо безпеки на ЗАЕС та її демілітаризації. Ми чекаємо на подальші дії від МАГАТЕ, підтримки з боку міжнародних партнерів, щоб ми всі могли видихнути і більше не були об'єктами ядерного терору з боку росії", - зазначив він.
"Світ схвильований терором росії. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі запевнив, що збільшить кількість представників МАГАТЕ на ЗАЕС", - додав він.
У той самий час ще не відомо, яку кількість фахівців додатково направить на ЗАЕС.
"Поки що росія продовжує терор і як терорист не хоче відмовлятися від можливості тероризувати Україну та світ. Подивимося, чи спрацює міжнародний тиск на росію, щоб таки зняти небезпеку", - резюмував Шмигаль.
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