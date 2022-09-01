Місія МАГАТЕ біля лінії фронту - The Guardian

14:34 01 вересня Київ, Україна

Місія МАГАТЕ зупинилася приблизно за 20 км від лінії фронту через "активізацію військових дій".

Про це повідомляє The Guardian зі слів глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.



Гроссі, який особисто очолює місію МАГАТЕ, сказав журналістам, що у запланованій зоні перетину лінії фронту було "активізовано військові дії, зокрема, сьогодні вранці, аж до недавнього часу, кілька хвилин тому".



Глава МАГАТЕ також заявив, що "зважуючи всі "за" та "проти" і зайшовши так далеко, ми не збираємося зупинятися".



Місія МАГАТЕ проїхала в "сіру зону" у напрямку Енергодару, під час проїзду місії було чути постріли зі стрілецької зброї з боку окупантів.