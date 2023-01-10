МАГАТЕ розгорне місії на всіх АЕС України

17:41 10 січня Київ, Україна

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) розгорне моніторингові місії на підконтрольних Україні атомних електростанціях для відстеження стану безпеки в умовах російської агресії.



Про це заявив виконавець обов’язків голови Держатомрегулювання — головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

"Україна запросила влаштувати моніторингові місії МАГАТЕ на всіх інших атомних станціях, включаючи Чорнобильську АЕС. МАГАТЕ погодилося, й найближчим часом ці місії будуть розгорнуті на всіх АЕС", — зазначив посадовець.

За його словами, головна мета цих місій — моніторинг стану безпеки в умовах військових впливів, яких зазнає зараз Україна та українські ядерні установки.

"Таким чином, місія МАГАТЕ найближчим часом прибуде до нас, й більш широко буде представлена в Україні на всіх атомних електростанціях", — підкреслив енергетик.

Коріков також додав, що на підконтрольній Україні території продовжують працювати 9 енергоблоків, при цьому всі енергоблоки Запорізької АЕС зупинені.

"На сьогодні на підконтрольній Україні території експлуатуються 9 енергоблоків атомних електростанцій. З них в мережі на повній потужності знаходиться 8, один енергоблок перебуває на плановому ремонті. Наразі всі 6 енергоблоків Запорізької атомної електростанції знаходяться у зупиненому стані, і рашисти не дають можливості вивести енергоблоки на потужності для роботи в енергосистемі України", — розповів він.

При цьому станом на 10 січня атомні електростанції забезпечують понад 50% потреб України в електроенергії, зазначив посадовець.