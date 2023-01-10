МАГАТЕ розгорне місії на всіх АЕС України

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) розгорне моніторингові місії на підконтрольних Україні атомних електростанціях для відстеження стану безпеки в умовах російської агресії.
Про це заявив виконавець обов’язків голови Держатомрегулювання — головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.
Про це заявив виконавець обов’язків голови Держатомрегулювання — головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.
За його словами, головна мета цих місій — моніторинг стану безпеки в умовах військових впливів, яких зазнає зараз Україна та українські ядерні установки.
Коріков також додав, що на підконтрольній Україні території продовжують працювати 9 енергоблоків, при цьому всі енергоблоки Запорізької АЕС зупинені.
При цьому станом на 10 січня атомні електростанції забезпечують понад 50% потреб України в електроенергії, зазначив посадовець.
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