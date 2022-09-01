МАГАТЕ провело інспекцію на Хмельницькій атомній електростанції
17:54 31 серпня Київ, Україна
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело інспекцію на Хмельницькій атомній електростанції.
Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання.
Метою візиту МАГАТЕ на станцію була перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу.
"З 27 по 31 серпня 2022 року на ВП Хмельницька АЕС успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Перевірку здійснено інспекторами агентства за участю інспектора Держатому", - сказано в повідомленні.
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