МАГАТЕ закликало армії України та Росії утриматися від проведення боїв біля Запорізької АЕС

08:06 04 березень Київ, Україна

Міжнародне агентство з атомної енергії звернулося із закликом до збройних сил Росії та України утриматися від проведення бойових дій поблизу Запорізької АЕС.

"Україна інформувала про те, що велика кількість російських танків і піхоти здійснили прорив крізь блок-пост у напрямку міста Енергодар, яке знаходиться за кілька кілометрів від Запорізької АЕС", – повідомляє пресслужба Агентства.



Генеральний директор Гроссі закликав до негайного припинення застосування сили в Енергодарі, а також звернувся із закликом до діючих там збройних сил утриматися від насильства поблизу АЕС.



Агентство продовжує вести консультації з Україною та іншими сторонами з метою надання країні максимально можливої допомоги у її прагненні підтримувати ядерну та фізичну ядерну безпеку за поточних складних умов.