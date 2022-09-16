МАГАТЕ ухвалило резолюцію, яка закликає рф залишити Запорізьку АЕС

11:40 16 вересня Київ, Україна

Рада МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою до росії негайно вивести свої війська з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ поки що не публікувало ні результатів голосування, ні тексту резолюції.

Про це повідомила польська делегація в агентстві, зазначивши, що за ухвалення документа проголосували 26 країн, росія та Китай виступили проти. Сім країн – Єгипет, Південна Африка, Сенегал, Бурунді, В'єтнам, Індія та Пакистан – утрималися.



Резолюцію за підсумками поїздки місії МАГАТЕ в Україну було запропоновано його польськими та канадськими членами від імені України, яка не входить до ради керуючих. У тексті запропонованої версії документа йдеться, що рада керуючих МАГАТЕ «засуджує постійні насильницькі дії російської федерації проти ядерних об'єктів в Україні, включаючи присутність російських військ і персоналу „Росатома“ на Запорізькій атомній електростанції».



Міністр енергетики України Герман Галущенко привітав ухвалення резолюції, назвавши документ «показовим прикладом адекватної відповіді міжнародного інституту на дії країни-терориста».



У постпредстві росії при міжнародних організаціях у Відні резолюцію МАГАТЕ щодо ЗАЕС розцінили як антиросійську.



