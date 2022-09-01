Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі

16:36 01 вересня Київ, Україна

У четвер, 1 вересня, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі.

Вранці росіяни обстріляли житлові квартали міста та майданчик станції, звинувативши у цьому Україну. Про це повідомляє Енергоатом.



Російські війська обстрілювали Енергодар із 5:00, повідомив мер міста Дмитро Орлов. Близько 9:30 стало відомо, що аварійний захист ЗАЕС через обстріл майданчика станції відключив один із двох працюючих блоків - п'ятий.



Місія агентства на чолі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі сьогодні близько 14.20 приїхала на ЗАЕС, де планує здійснити обхід з акцентом на об'єктах, пошкоджених російськими обстрілами.



За інформацією української розвідки, перед візитом місії МАГАТЕ окупанти піддали репресіям "неблагонадійних" співробітників ЗАЕС - вони зникли зі станції, їхня доля невідома. При цьому спеціально підготовлена "масовка" має створити у членів місії враження повної підтримки місцевими мешканцями дій окупантів.



Російські ЗМІ публікують відео із делегацією на ЗАЕС. Вона вже розпочала огляд станції.