МАГАТЕ поки не спостерігає критичної ситуації на АЕС - Гроссі
18:43 12 вересня Київ, Україна
МАГАТЕ поки що не спостерігає критичної ситуації на атомних електростанціях України після масштабних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.
Про це гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив у ході прес-конференції.
"Оскільки це питання стало настільки потенційно серйозним, то ми здійснюємо моніторинг ситуації на кожній атомній електростанції. Наразі ми не побачили або не були проінформовані про критичну ситуацію на них", - заявив Гроссі.
При цьому, за його словами, агентство дуже уважно стежить за ситуацією в Україні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі