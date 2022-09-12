МАГАТЕ поки не спостерігає критичної ситуації на АЕС - Гроссі

18:43 12 вересня Київ, Україна

МАГАТЕ поки що не спостерігає критичної ситуації на атомних електростанціях України після масштабних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Про це гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив у ході прес-конференції.

"Оскільки це питання стало настільки потенційно серйозним, то ми здійснюємо моніторинг ситуації на кожній атомній електростанції. Наразі ми не побачили або не були проінформовані про критичну ситуацію на них", - заявив Гроссі.



При цьому, за його словами, агентство дуже уважно стежить за ситуацією в Україні.