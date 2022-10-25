МАГАТЕ на прохання Києва проінспектує ядерні об'єкти в Україні після заяв росії про «брудну бомбу»

11:39 25 жовтня Київ, Україна

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на запит Києва проінспектують два ядерні об'єкти в Україні на тлі заяв росії про розробку Україною "брудної бомби". Місяць тому одне з цих місць уже проінспектували та не виявили там ядерної діяльності.



Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, йдеться на офіційному сайті агентства.



Гроссі підтвердив, що обидва ядерні об'єкти перебувають під гарантіями МАГАТЕ і регулярно відвідуються інспекторами організації.

"МАГАТЕ перевірило одне з цих місць місяць тому, і всі наші висновки відповідали деклараціям України щодо гарантій. Там не було зафіксовано ані незадекларованої ядерної діяльності, ані матеріалів", — зазначив гендиректор агентства.

Натомість метою анонсованих візитів інспекторів МАГАТЕ також є виявлення будь-якої можливої незадекларованої ядерної діяльності.