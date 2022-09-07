МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками візиту на Запорізьку АЕС

07:36 07 вересня Київ, Україна

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) опублікувало звіт за підсумками візиту місії на захоплену російськими окупантами Запорізьку АЕС, в якому наголосило, що потрібна домовленість усіх сторін про створення захисної зони навколо ЗАЕС.



Такого висновку дійшли експерти МАГАТЕ.

Звіт складається з 52 сторінок. У висновках МАГАТЕ йдеться, що зараз існує гостра необхідність вжити тимчасових заходів для запобігання ядерній аварії, зокрема, встановити безпечну зону навколо ЗАЕС. Агентство готове розпочати консультації щодо термінового створення такої зони.



Експерти МАГАТЕ, що залишилися на станції, відстежуватимуть ситуацію і отримуватимуть інформацію безпосередньо на місці, а їхня постійна присутність матиме першорядне значення для стабілізації ситуації.



Крім того, у звіті зазначили, що під час візиту на ЗАЕС 3 вересня інспектори місії стали свідками обстрілу в районі станції та отримали інструкції евакуюватися, а також особисто побачили наслідки обстрілів, деякі з яких поряд із реакторними будівлями.



МАГАТЕ пояснює, що військова техніка на ЗАЕС та бойові дії поряд із територією станції загрожують системі її захисту, а обстріли в цьому районі необхідно припинити (не вказуючи, хто саме їх робить).



Інспектори МАГАТЕ побачили російських військових, їхній транспорт і техніку на Запорізькій АЕС, у тому числі кілька військових вантажівок у машинних залах на першому поверсі.

Тому агентство рекомендує прибрати весь транспорт із районів, де це може вплинути на роботу систем безпеки та обладнання.



У цьому контексті генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що хоча обстріл ще не спричинив надзвичайної ядерної ситуації, вони становлять постійну загрозу для ядерної безпеки. Рівень радіації у цьому районі залишається нормальним. Тому організація закликає створити безпечні транспортні коридори для безперебійного постачання необхідного обладнання на станцію, зокрема, для безпеки станції та оперативного ремонту.

МАГАТЕ також повідомило про споруди, які пошкоджені на Запорізькій АЕС внаслідок обстрілу.



📌Цистерни з мастилом для турбін;



📌Дахи декількох будівель, у тому числі гараж, де знаходяться автомобілі для перевезення відпрацьованого палива;



📌Будівлі, в якій зберігається свіже ядерне паливо та тверде відпрацьоване паливо;



📌Будівля, де розташовані аварійні системи для фізичного захисту станції;



📌Контейнер, в якому розташована система моніторингу рівня радіації. Він знаходиться біля сухого сховища відпрацьованого палива;



📌 Нова будівля навчального комплексу.



МАГАТЕ додає, що безпеку на ЗАЕС забезпечує персонал, як це має бути, проте присутність військових, техніки та представників Росатому чинить на них тиск і вони перебувають у складних обставинах. Загалом штат на станції не повний і подекуди не вистачає людей, через що персонал змушений працювати іноді понаднормово. До того ж росіяни не надають персоналу повного доступу до всіх без винятку приміщень станції, що також створює потенційну небезпеку.



Президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що ситуація на ЗАЕС безпрецедентна та дуже небезпечна



У своєму інтерв'ю Reuters Котін заявив, що корінь проблеми на станції залишається не вирішеним, адже вона, незважаючи на візит місії МАГАТЕ, досі під контролем російських військових. Київ очікував почути від МАГАТЕ щось більше, ніж занепокоєння.