МАГАТЕ не підтвердило мінування ставка-охолоджувача ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не підтверджує замінування ставка-охолоджувача ЗАЕС, але заявляє, що станція замінована по периметру та в деяких місцях усередині.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби агентства.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби агентства.
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пояснив, що оцінка агентства цих конкретних місць розміщення полягала в тому, що хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об'єкта "не мають істотного впливу". За цією проблемою продовжують стежити з великою увагою.
Він зазначив, що Агентство активізує зусилля, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку та захист, а також надаючи допомогу постраждалому регіону іншими способами.
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