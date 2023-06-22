МАГАТЕ не підтвердило мінування ставка-охолоджувача ЗАЕС

16:15 22 червня Київ, Україна

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не підтверджує замінування ставка-охолоджувача ЗАЕС, але заявляє, що станція замінована по периметру та в деяких місцях усередині.



Про це йдеться у повідомленні пресслужби агентства.

"Під час візиту генерального директора, в тому числі на ставок-охолоджувач, мін на місці виявлено не було. Однак МАГАТЕ відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра станції, про що агентство повідомляло раніше, а також у певних місцях усередині, які, як пояснив персонал "служби безпеки" (окупаційної - ред.), були в оборонних цілях", - йдеться в повідомленні.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пояснив, що оцінка агентства цих конкретних місць розміщення полягала в тому, що хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об'єкта "не мають істотного впливу". За цією проблемою продовжують стежити з великою увагою.

"Ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції надзвичайно крихка", – додав Гроссі.

Він зазначив, що Агентство активізує зусилля, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку та захист, а також надаючи допомогу постраждалому регіону іншими способами.