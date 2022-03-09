Маас: Німеччина мінімізує ризики від запуску ПП-2 для України

18:14 09 червень Київ, Україна

Підсумком берлінських переговорів Дмитра Кулеби з Хайко Маасом стали гарантії Німеччини мінімізувати ризики від запуску ПП-2 для України.

Про це за підсумками зустрічі в Берліні в середу, 9 червня, повідомив Кулеба.



"Я отримав чіткі запевнення, що Німеччина усвідомлює всі ризики для України від цього проєкту. І хоче допомогти Україні їх зменшити", - сказав він.



При цьому Кулеба висловив співчуття у розходженні позицій Києва і Берліна з даного питання.



У свою чергу Маас заявив, що завершення будівництва газопроводу прив'язане до транзиту газу через Україну.

"Саме тому ми вклали багато зусиль, щоб підписати в кінці 2019 угоду про продовження транзиту. Наша позиція залишиться незмінною", - сказав він.

"Завершення проєкту Північний потік-2 прив'язане до того, щоб транзит газу відбувався через українську територію і надалі. Саме тому ми вклали багато зусиль, щоб підписати в кінці 2019 року угоду про продовження транзиту. Наша позиція залишиться незмінною", - додав міністр.

Також міністри обговорили ситуацію на Донбасі і роботу нормандської четвірки.

"Конструктивний підхід і розсудливість - це те, що потрібно нам і в нормандському форматі. Ми хочемо мати відчутний прогрес в питаннях безпеки і гуманітарних темах, розведенні військ, розмінуванні, обміну політичними та іншими ув'язненими, але також що стосується імплементації формули Штайнмайера", - сказав Маас.

Він визнав РФ стороною конфлікту і закликав її вплинути на сепаратистів для стабілізації "режиму тиші". "Для цього перш за все Москва повинна використовувати свій вплив на сході України. Москва є стороною конфлікту", - сказав німецький міністр.



У свою чергу, Кулеба заявив, що готовий до "предметної розмови" з російським колегою Сергієм Лавровим в рамках нормандського формату "як з питань безпеки, так і з політичних питань врегулювання".



Він також заявив, що Україна хоче домогтися прогресу в переговорах. "Ми не можемо дозволити процесу стояти на місці, ми повинні рухатися вперед. Я вдячний за зусилля, які Німеччина і Франція докладають в нормандському форматі, але ми повинні робити більше", - підкреслив він.



На що Маас зазначив, що зустріч нормандської четвірки на міністерському рівні матиме сенс тільки в разі прогресу в реалізації мінських угод, але робота в даному форматі триває.



Також Кулеба назвав політичною відмову уряду Німеччини поставляти зброю Києву.



Крім того, він звернувся до Мааса з проханням передати Україні надлишкові дози вакцин проти коронавірусу.



"Я звернувся до Хайко з проханням збільшення кількості надлишкових вакцин, які має Німеччина, і передачі їх в Україну. Я сподіваюся, що уряд Німеччини врахує наше прохання, розглядаючи це питання", - сказав Кулеба.