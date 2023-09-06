Люксембург вступив до лав підписантів заяви G7 на підтримку України

17:13 22 серпня Київ, Україна

Люксембург офіційно приєднався до підписантів заяви G7, що виражає підтримку Україні в її поточній боротьбі.

На цьому наголосив сам президент України Володимир Зеленський у своєму акаунті Twitter у вівторок, 22 серпня.
 
"Я глибоко вдячний Люксембургу за активний вступ в стрій з країнами G7 у підтримці української безпеки. Моя щира подяка народу Люксембургу за виражену тверду солідарну позицію щодо України, засновану на спільних демократичних цінностях та взаємних інтересах нашої євроатлантичної родини", - зазначив глава держави.