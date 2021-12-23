Люблінський трикутник може стати квадратом
19:03 14 серпень Київ, Україна
Члени тристоронньої політичної платформи "Люблінського трикутника" планують поглибити взаємини з Білоруссю.
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
"Останнім часом я часто чую питання про можливість подальшої, скажімо так, геометричній прогресії - трансформації трикутника в квадрат за участю Білорусі. Справжні добросусідські відносини з Білоруссю - це не просто "профіт", це "маст" для України ", - сказав Кулеба.
На його думку, польський і литовський колега солідарні з ним.
"Незабаром після Любліна я запросив білоруського колегу Володимира Макеєва взяти участь в статусі почесного гостя в нашій наступній зустрічі в Києві. Надалі ми маємо намір поглиблювати взаємодію ", - розповів Кулеба.
Також за його словами, символічно, що про позицію щодо подій в Білорусі Україна заявила якраз від імені "Люблінського трикутника".
"Врешті-решт нас пов'язує все той же історичне минуле і ті ж виклики. А якщо подивитися на карту - точка перетину медіан трикутника розміщується десь між Мінськом і Брестом. По суті, ми вже частина однієї мозаїки ", - зазначив Кулеба.
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