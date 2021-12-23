Люблінський трикутник може стати квадратом

19:03 14 серпень Київ, Україна

Члени тристоронньої політичної платформи "Люблінського трикутника" планують поглибити взаємини з Білоруссю.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

"Останнім часом я часто чую питання про можливість подальшої, скажімо так, геометричній прогресії - трансформації трикутника в квадрат за участю Білорусі. Справжні добросусідські відносини з Білоруссю - це не просто "профіт", це "маст" для України ", - сказав Кулеба.

На його думку, польський і литовський колега солідарні з ним.

"Незабаром після Любліна я запросив білоруського колегу Володимира Макеєва взяти участь в статусі почесного гостя в нашій наступній зустрічі в Києві. Надалі ми маємо намір поглиблювати взаємодію ", - розповів Кулеба.

Також за його словами, символічно, що про позицію щодо подій в Білорусі Україна заявила якраз від імені "Люблінського трикутника".