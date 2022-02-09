Люблінський трикутник: кримські татари знову піддаються репресіям

Російська Федерація повторює події минулого, через 77 років після депортації, кримські татари знову піддаються переслідуванням. Подібні дії РФ неприпустимі в сучасному світі.
Про це йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ Люблінського трикутника - України, Литви та Польщі, присвяченій 77-й річниці депортації кримських татар.
Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України переконані, що спільні зусилля і міжнародна солідарність будуть сприяти звільненню Криму від російської окупації, а також відновленню прав і свобод кримськотатарського народу в українському Криму.
Також наголошується, що саміт міжнародної Кримської платформи, який повинен відбутися в Києві 23 серпня 2021, покликаний зіграти важливу роль в консолідації зусиль. Учасники саміту розраховують на розробку чіткого плану дій світової спільноти по наближенню деокупації українського Криму і відновленню прав кримських татар.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі