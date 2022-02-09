Люблінський трикутник: кримські татари знову піддаються репресіям

16:11 18 травень Київ, Україна

Російська Федерація повторює події минулого, через 77 років після депортації, кримські татари знову піддаються переслідуванням. Подібні дії РФ неприпустимі в сучасному світі.

Про це йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ Люблінського трикутника - України, Литви та Польщі, присвяченій 77-й річниці депортації кримських татар.

"Тимчасова окупація Криму Росією призвела до нових репресій проти кримськотатарського народу, який знову стикається з порушеннями прав людини, переслідуваннями за переконання, релігію і незгоду з окупацією українського Криму... Ці дії Росії як країни-окупанта неприйнятні в сучасному світі, а тому вимагають адекватної реакції міжнародного співтовариства", - йдеться в заяві.

Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України переконані, що спільні зусилля і міжнародна солідарність будуть сприяти звільненню Криму від російської окупації, а також відновленню прав і свобод кримськотатарського народу в українському Криму.

"Ефективною відповіддю стане деокупація Кримського півострова. Уряди наших країн, разом з нашими партнерами, будуть продовжувати працювати над відновленням поваги до міжнародного права і суверенного контролю України над Кримом", - йдеться в заяві.

Також наголошується, що саміт міжнародної Кримської платформи, який повинен відбутися в Києві 23 серпня 2021, покликаний зіграти важливу роль в консолідації зусиль. Учасники саміту розраховують на розробку чіткого плану дій світової спільноти по наближенню деокупації українського Криму і відновленню прав кримських татар.